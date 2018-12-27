Bilecik, Yeni Valisini Bekliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Bilecik Valiliği'ne atanan, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk'ün yılbaşından sonra görevine başlaması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Bilecik Valiliği'ne atanan, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk'ün yılbaşından sonra görevine başlaması bekleniyor.



Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, bir süre önce AK Parti'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesinin ardından görevinden ayrıldı. Büyükakın'ın yerine vekaleten Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen getirildi.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilal Şentürk Bilecik Valiliği'ne atandı. İçişleri Bakalığı Personel Genel Müdürü Şentürk'ün yılbaşından sonra Bilecik'e gelerek görevine başlaması bekleniyor.



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