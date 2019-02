Bilecik Yerli Otomobil Fabrikasını Bekliyor

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kentteki programları kapsamında belediye başkanlığını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den, yerli otomobil fabrikası için Bilecik'in tercih edilmesini istedi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kentteki programları kapsamında belediye başkanlığını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den, yerli otomobil fabrikası için Bilecik'in tercih edilmesini istedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve beraberindeki heyet, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek konuklarına teşekkür etti.



"Bilecik ulaşım ağı ve diğer avantajları ile yeni yatırımları karşılamaya hazır bir şehir"



Bilecik'in tarih ve kültür şehri olduğu gibi ekonomi ve sanayi şehri olduğunu da kaydeden Başkan Nihat Can, "Öncelikle ziyaretiniz dolayısıyla duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Hükumetimizin üyelerinin ziyaretleri bizlere güç veriyor. Bilecik'imizde milletvekilimizden aldığımız hizmet bayrağını 8 aydır en güzel şekilde dalgalandırmaya çalışıyoruz. Şehrimiz için gerçekten güzel çalışmalar yaptık. İnşallah 31 Mart seçimleri için yine vatandaşlarımızın teveccühüne başvuracağız. Bu anlamda sizlerin ziyareti ile büyük mutluluk duyduk. Bu anlamda ülkemizin gündeminde olan yerli otomobil için Bilecik yeni yatırım ve çalışmalarınıza talip. Ulaşım ağı ve limanlara olan yakınlığı ile Bilecik'in böyle bir çalışma için uygun olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yerli otomobil sanayisi için yer ve şehir belirleme olanağı bizim tasarrufumuzda değil"



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise yerli otomobil sanayisi için yer ve şehir belirleme olanağının kendi tasarruflarında olmadığını ancak belirlenen şehirlere bu konuda yardımcı olduklarını belirterek, "Otomobilde karar verecek biz değiliz. Orada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği altında bulunan kurumun tespit ve çalışmaları ile belirleniyor. Ama biz gereken desteği veriyoruz. Artık otomobil yapmak işi bir bilişim işi oldu. Yürüyen bir bilgisayar yapıyorsunuz. Dolayısıyla karoseri endüstrisi bizim hemen çevremizdeki illerde yapılıyor. Ama bu bölge Bursa'ya en yakın şehir. Bursa merkez olarak 150 kilometrelik bir ringi kullanılabilir alan gözüyle bakıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta dün Bursa'dan büyük bir karoseri firması ile görüştük. Bizlerden Bursa'dan bir yer istediler. Bursa'nın içinden istiyorlar. Biz Bursa'nın içinde yer olmadığını söyledik. Hatta Yenişehir'e baktılar biraz. Bilecik ve yakın bölgede yapacağımız en akıllı iş bu altyapıyı kurabilmektir. Demiryolu ağı çok önemli. Bakanlık olarak lojistiğe çalışıyoruz. Bilecik'i kurtaracak şey lojistik anlamda ulaşabilmek. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı ile çalışıyoruz. Nereye ne koyabiliriz diye. Çalışmalarımız sadece otomotiv endüstrisi ile sınırlı değil, kimya endüstrisi konularında da çalışıyoruz" dedi.



Belediye Başkanı Nihat Can ve Milletvekili Selim Yağcı daha sonra Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'ye Osmanlı armalı tablo ve kentin yöresel ürünlerinin olduğu hediyeler takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Pet Şişeleri Getirene Bez Çanta Hediye

Bakan'dan Çiftçilere Enerji Müjdesi: Tarımsal Faaliyetler Tarifesi, Bir Aya Kadar Başlayacak

Eski Bakan Fikret Ünlü'yü Son Yolculuğuna 5 Bin Kişi Uğurladı

Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok