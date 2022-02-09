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BİLECİKLİ 72 YAŞINDAKİ EMİRZADE YALAMACILAR, JANDARMAYA EL ÖRMESİ ÇORAP GÖNDERDİ - Son Dakika

BİLECİKLİ 72 YAŞINDAKİ EMİRZADE YALAMACILAR, JANDARMAYA EL ÖRMESİ ÇORAP GÖNDERDİ

09.02.2022 14:53

BİLECİK Pazaryeli ilçesinde yaşayan Emirzade Yalamacılar (72), Kars İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere el örmesi çorap gönderdi.

BİLECİK Pazaryeli ilçesinde yaşayan Emirzade Yalamacılar (72), Kars İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere el örmesi çorap gönderdi. Pazaryeli ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Emirzade Yalamacılar, kış mevsiminin sert geçtiği Kars İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlere giymeleri için 35 çift el örmesi çorap gönderdi. Pazaryeli'den kargoyla gönderilen çorapların dağıtımından önce Emirzade Yalamacılar'ın yazdığı mektup okundu. Sayın asker evlatlarımız, sizlere selam eder, sağlıklı günler diler, gözlerinizden öperim. Dualarımız sizlerle. Evlatlarım sizlere çorap yolluyorum, görevinizde başarılar dilerim ifadesi yer alan mektup okunduktan sonra askerlere çorapları teslim edildi.

BİLECİKLİ 72 YAŞINDAKİ EMİRZADE YALAMACILAR, JANDARMAYA EL ÖRMESİ ÇORAP GÖNDERDİ
BİLECİKLİ 72 YAŞINDAKİ EMİRZADE YALAMACILAR, JANDARMAYA EL ÖRMESİ ÇORAP GÖNDERDİ
BİLECİKLİ 72 YAŞINDAKİ EMİRZADE YALAMACILAR, JANDARMAYA EL ÖRMESİ ÇORAP GÖNDERDİ

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İl Jandarma Komutanlığı, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLECİKLİ 72 YAŞINDAKİ EMİRZADE YALAMACILAR, JANDARMAYA EL ÖRMESİ ÇORAP GÖNDERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİLECİKLİ 72 YAŞINDAKİ EMİRZADE YALAMACILAR, JANDARMAYA EL ÖRMESİ ÇORAP GÖNDERDİ - Son Dakika
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