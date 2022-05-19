Bilecikli arıcı kaliteli bal üretmek için 22 yıldır kovanlarını taşıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan Muammer Altay, kaliteli bal üretimi için 22 yıldır kovanlarını Eskişehir ve Aydın'a götürüyor.

Arıcılığa 1990'da iki kovanla başlayan 58 yaşındaki Altay, devletten yüzde 50 hibe destekli 25 kovan ve ekipman alarak işini sürdürdü.

Çiçek, çam ve kestane balı ürettiği arıcılıkta 32 yılını dolduran Altay, son 22 seneyi gezgin arıcılıkla geçirdi.

Altay, hava koşulları ve bitki örtüsünün zenginliğinden dolayı balın kalitesi arttığı için 2000'den bu yana yılın belli dönemlerinde kovanlarını Eskişehir'e ve Aydın'ın Söke ilçesine taşıyor.

Arılarını Osmaneli'nin komşu ilçesi Gölpazarı'nın yaylalarına da götüren Altay, yaklaşık 500 kovandan yılda 1,5 ton bal elde ediyor.

Arıcı Muammer Altay, AA muhabirine, yılın neredeyse yarısını farklı bölgelerde geçirdiğini söyledi.

Üretim sezonuna şubatta arıları kontrol ederek başladığını belirten Altay, "Haziranda Osmaneli'nde oluyorum. Kestane balına götüreceğim arıları taşıyorum, götürmeyeceğim arıları ise yaylaya kaldırıyorum. Orada ağustos ayına kadar duruyorlar." dedi.

Altay, ağustosun sonunda ballarını topladığı kovanları Osmaneli'ne getirerek, çam balı için Aydın'a gitmek için hazırlık yaptığını anlattı.

Kovanlarını eylülün yarısından sonra Söke'ye taşıdığını aktaran Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kamyon buluyorum. 3-5 işçi tutuyorum. Arıdan anlayan arkadaşlara 'Bu akşam arı saracağız.' diyorum. Onlar da sağ olsunlar geliyorlar. Hep birlikte sarıyoruz. Daha sonra yola çıkıyoruz. Söke'de kovanları yerleştirdikten sonra iki gün bekliyorum, herhangi bir olumsuzluk olup olmadığına bakıyorum. Bırakıp geliyorum, bir ay sonra bal almaya gidiyorum. Allah bereket versin, para kazanıyoruz."

Muammer Altay, ürettiği balı çoğunlukla İstanbul'dan gelen ve perakende satış yapan müşterilerine verdiğini ifade etti.

Çam balı için Aydın ve Muğla'ya gidiyorlar

Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez de il genelinde 250 üreticinin sektörde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Erdönmez, "Sezon, Bilecik bölgesinde şubat ayının sonu mart ayının ortalarında hızlanmaya başlar. Sakarya Havzası'nda ılıman bir iklim hakim olduğu için biraz daha erken başlar. Arıcılarımız genelde buraya akın ederler. Burada arılarını güçlendirdikten sonra biraz daha yüksek kesimlere çıkarlar, üretimlerini orada tamamlarlar." diye konuştu.

Çam balı üreten gezgin arıcıların genellikle Aydın ve Muğla'yı tercih ettiğini kaydeden Erdönmez, bunun dışında Eskişehir ve Trakya illerine gidenler olduğunu da sözlerine ekledi.