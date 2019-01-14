Bilecikli Atlet Altın Madalya Kazandı
1 saat önce
Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul Atletizm İl Temsilciliği tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen Komple Atlet Salon Lig'i Birinci Kademe Yarışmalarında U16 Erkekler (triatlon) kategorisinde Bilecikli Ege Bartu Çakan, 8.71 derece 811 puan ile birinci oldu.
Türkiye Atletizm
Federasyonu İstanbul
Atletizm İl Temsilciliği tarafından İstanbul Ataköy
Atletizm Salonu'nda gerçekleşen Komple Atlet Salon Lig'i Birinci Kademe Yarışmalarında U16 Erkekler (triatlon) kategorisinde Bilecikli Ege
Bartu Çakan, 8.71 derece 811 puan ile birinci oldu.
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Spor Kulubü adına yarışan Ege Bartu, birinciliğin yanı sıra 60 metre engelli, uzun atlama ve 1000 metrede elde ettiği dereceler ile toplamda 2025 puan toplayarak altın madalya kazandı. Genç
atlet, bir sonraki hedefi ise önümüzdeki hafta gerçekleşecek U16 Türkiye Atletizim Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek olduğunu belirterek, değerli antrenörü Rıfat Işık teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:08 Kaynak: İHA
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