Bilecikli çiftçilere dane mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Bilecikli çiftçilere dane mısır tohumu dağıtıldı

25.04.2022 16:19
Bilecikli çiftçilere dane mısır tohumu dağıtıldı

Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilere 4 ton dane mısır tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilere 4 ton dane mısır tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada Bilecik Valiliği koordinasyonunda il müdürlüğü tarafından hazırlanan dane mısır tohumu projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibeli desteklendiği belirtildi.

Projeyle çiftçilere 4 ton dane mısır tohumu dağıtımı yapıldığı kaydedilen açıklamada, 200 dekar olan dane mısır alanının bin 600 dekara çıkacağı ifade edildi.

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Bilecik Valiliği, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecikli çiftçilere dane mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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