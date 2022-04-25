Bilecikli çiftçilere dane mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilere 4 ton dane mısır tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada Bilecik Valiliği koordinasyonunda il müdürlüğü tarafından hazırlanan dane mısır tohumu projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibeli desteklendiği belirtildi.

Projeyle çiftçilere 4 ton dane mısır tohumu dağıtımı yapıldığı kaydedilen açıklamada, 200 dekar olan dane mısır alanının bin 600 dekara çıkacağı ifade edildi.