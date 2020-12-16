Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak - Son Dakika

Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak

16.12.2020 10:33
Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğünce hazırlanan "Bereketli Topraklar Kırmızı Meyvelerle Buluşuyor" projesi kapsamında merkeze bağlı Ulupınar Köyünde Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün katılımıyla ahududu ve böğürtlen fidanları toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğünce hazırlanan "Bereketli Topraklar Kırmızı Meyvelerle Buluşuyor" projesi kapsamında merkeze bağlı Ulupınar Köyünde Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün katılımıyla ahududu ve böğürtlen fidanları toprakla buluştu.

Vali Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Ulupınar Köy Muhtarı Yalçın Nar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği uygulama alanında gerçekleştirilen fidan dikimi gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Vali Şentürk, böyle güzel, mümbit, verimli toprakları olan, geçmişi de geleceği de parlak olan Bilecik'i daha da güzelleştirmek, potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilmek için her alanda çalıştıklarını, bu çalışmaların karşılığını bulmasının sahiplenilmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti. Gençleri de projelerin ve çalışmaların içerisine çekilmesi gerektiği vurgusu yapan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı saran virüs hayatımızı etkiledi. Toprak her şeyin başı, vazgeçemediğimiz sağlıktan sonra gıda geliyor. Bu topraklar bu kadar verimliyse hem kendimizi, hem ülkemizi, hem de dünyayı doyurabilecek şekilde potansiyellerimizi değerlendirmeliyiz. Bu köyde üreticimiz, ailesiyle örnek model ortaya koyuyor. Başkasına örnek olabilecek çalışma içerisine girenleri bir taraftan da biz tutuyoruz. Yükü ağırsa bu yükü hafifletmek noktasında, önünü açmak noktasında, herkese örnek olması noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Örnek çalışmalarla bu işi teşvik etmek istiyoruz. Devletimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ciddi destekleri var. Bir taraftan tarımı diri tutacağız, bir taraftan da teşvik edeceğiz. Onun için örnek çalışmaların arkasındayız. Yeni bir projeyle çileğin yanında ahududu ve böğürtlen dikimi gerçekleştireceğiz. Ahududu ve böğürtlen, piyasasında karşılığı olan, meyve olarak beğeni alan, ekonomik değeri ve katma değeri yüksek olan ürünler. İnşallah buradan güzel gelirler elde edilir. Üreticimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

"Ulupınar köyümüz model ve örnek bir köy haline geldi"

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş da 2019 yılında Ulupınar köyünde çiftçi ve sanayici buluşması projesini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Köyümüz model ve örnek bir köy haline geldi. Uygulanan çilek projesi, çiftçilerimize ve üreticilerimize örnek olacak bir proje haline geldi. Birim alanından yüksek verim elde etmemiz için küçük parçalarda daha katma değeri yüksek olan ürünlerin yetiştirilmesi için deneme alanları kuruyoruz ve çiftçimizi bu şekilde yönlendiriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk ve beraberindekiler, "Ahududu" ve "Böğürtlen" fidanlarını toprakla buluşturdu.

Küçük ölçekli aile işletmelerinin refah ve gelir seviyelerini yükseltmeye olanak sağlanacak

2 dekarlık alanda haritage ahududu çeşidinden 300 adet, aksu kırmızısı ahududu çeşidinden 200 adet ve jumbo çeşit böğürtlenden ise 500 adet fidan dikimiyle gerçekleştirilecek projede modern tekniklerin kullanılması hedefleniyor. Damlama sulama sisteminin yaygınlaşması ile bölge üretim şekline örnek teşkil eden bir üretim modeli gerçekleştirilecek. Bu üretim şekliyle ekstansif tarımdan, entansif tarıma geçilerek birim alandan alınan verimin artırılması sağlanacak. Küçük ölçekli aile işletmelerinin refah ve gelir seviyelerini yükseltmeye olanak sağlanabilecek.

2021 yılı için 1 ton ahududu, böğürtlen alınması bekleniyor

Toplam üretim parselinden 2021 yılı için 1 ton ahududu, böğürtlen alınması beklenirken, 2022 yılında ise üretim alanının verim çağında olması ve 4 tonluk meyve veriminin olması bekleniyor. Ekonomik ömrü 15 yıl olan parsellerin, yeni kurulacak tesisler için ikinci yılından itibaren 5 yıl boyunca her bir fidandan en az beş adet fidan elde edilmesi planlanmaktadır. - BİLECİK

Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak
Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak
Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak
Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak
Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak
Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak
Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak

Bereketli, Ulupınar, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak - Son Dakika


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