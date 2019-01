Bilecikli Çocukların "Hansel ve Gratel" Heyecanı

Bilecikli çocuklar her hafta pazar günü birbirinden güzel çocuk tiyatro oyunları ile buluşurken, bu hafta sahnelenen "Hansel ve Gratel" adlı tiyatro oyununa yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik Belediyesi tarafından her pazar gün hazırlanan oyunlar kapsamında bu hafta sahne alan 'Hansel ve Gratel' adlı oyun için salonları dolduran çocuklar, hem eğlendi hem de öğrendi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunu; Belediye Başkanı Nihat Can da izlerken çocukların sevincini paylaştı. Bilecik Belediyesi olarak çocuklar için güzel etkinlikler ve projeler hazırlamaya devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Yarınımızın umudu olan çocuklarımızı çok seviyoruz. Çocuklarımız bu hafta belediyemiz tarafından kendilerine ücretsiz olarak sunulan Hansel ve Gratel tiyatrosunu keyifle izlediler. Çocuklarımız için sürpriz ve güzel çalışmalarla onları gülümsetmeye devam edeceğiz. Çünkü bizler çocuklarımıza yönelik yapılan yatırım ve çalışmaların en önemli çalışma ve yatırım olduğunu biliyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın her anlamda gelişimlerini sağlayacak aktiviteleri onlarla buluşturuyoruz ve buluşturmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımıza ayrıca yarıyıl tatili hediyesi olarak 15 gün boyunca ücretsiz sinema oyunları ile buluşturma müjdesini veriyoruz" dedi.



Oyunu büyük bir beğeni ile izleyen çocuklara oyun sonunda ilimizi tanıtan dergi ve boyama kitapları hediye edildi. Her hafta birbirinden güzel tiyatro oyunları ile buluşan çocuklarımız; yarıyıl tatili kapsamında 18 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında Bilecik Belediyesi Çocuk Sineması ve Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde saat: 13.00 ve 15.00'te iki seansta ücretsiz sinema filmleri ile buluşacak. - BİLECİK

