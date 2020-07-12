Bilecikli Emin usta topraktan ürettiği fincan takımlarını yurt dışına gönderiyor - Son Dakika

Bilecikli Emin usta topraktan ürettiği fincan takımlarını yurt dışına gönderiyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlekçilik yapan Emin Aslan, ürettiği fincan takımlarını yurt dışına ihraç ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlekçilik yapan Emin Aslan, ürettiği fincan takımlarını yurt dışına ihraç ediyor.

Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi

Çömlek üretiminin 120 yıldır sürdürüldüğü köydeki atölyesinde çalışan 48 yaşındaki Aslan, AA muhabirine, 35 senedir toprağa hayat verdiğini söyledi.

Aslan, 3 yıl önce başlattığı cezve ve fincan üretiminde ivme yakaladığını belirten Aslan, "İnsanlar artık seramikte kullanım amaçlı ürünlere yöneldi, bunda da doğal ürünler ilgi görmeye başladı." dedi.

Aslan, topraktan yapılan ürünlere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Toprak fincan ve cezvelerin ateşe dayanıklı olduğunu, kahvenin tadını koruduğunu anlatan Aslan, şunları dile getirdi:

"Sipariş üzerine çalışıyorum. Avrupa'da müthiş bir ilgi var. İnsanlar orada el yapımı malzeme arıyor ve buna önem veriyor. Yoğun talep olduğu için tüm mesaimi kahve takımı yapımına harcıyorum. İşimin yüzde 90'ı fincan ve cezve üretimi üzerine. Bu ürünlerle, yurt dışındaki sabah kahvaltıları ve beş çaylarında kahve içilmesi bizim için onur ve gururdur. Ürünleri ihracatçı firmalar aracılığıyla Almanya, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine, ayrıca bazı Arap ülkelerine gönderiyoruz."

Aslan, gücü yettiğince mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Emin Aslan, Pazaryeri, Bilecik, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:26 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecikli Emin usta topraktan ürettiği fincan takımlarını yurt dışına gönderiyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:22 Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:45 Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 18:56 Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü 18:02 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi 17:43 Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
20:22
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
19:45
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
19:11
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü
18:56
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
18:02
Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu
17:43
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
17:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 20:47:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecikli Emin usta topraktan ürettiği fincan takımlarını yurt dışına gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]