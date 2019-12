Bilecikli engellilerin buruk kutlaması

Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile düzenlenen törene hiçbir protokol üyesi katılmazken, ne konuşacak bir kürsüsü, ne de sesini duyurabilecek bir ses sistemi olmayan Dernek Başkanı Halit Altındaş, "Bu sene her sene olduğu gibi bizi yalnız bıraktılar, beni gene hayal kırıklığına uğrattılar" sitem etti.



Dünya Engelliler Günü nedeniyle her sene olduğu gibi bu yıl da Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koydu. Buradaki törene hiçbir protokol üyesi katılmazken, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapmak isteyen Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği Halit Altıntaş konuşacak bir kürsünün olmadığını görünce adeta yıkıldı.



"Beni gene hayal kırıklığına uğrattılar"



Yaşananları İHA muhabirine anlatan Altıntaş, başta valilik olmak üzere tüm kurumlara davetiye vererek törene davet ettiğinin, hatta ses sistemi ile kürsü için Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne bir dilekçe bıraktığı anlattı. Altıntaş, "Her sene olduğu gibi bu sene de yapmak için gerekli yerlere müracaat ettim. Kürsümüz gelecekti, İstiklal Marşımız okunacaktı. Beni gene hayal kırıklığına uğrattılar. Gene bu sene her sene olduğu gibi bizi yalnız bıraktılar. Aslında benim amacım Bilecik'teki bütün engellilerimizi daha kolay şartlarda hizmet etmek, onlara daha kolaylıkla her şeye ulaşabilmek için imkan sağlamak. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Fakat ne yazık ki en çok ben bunu belediye başkanlarımıza ve hükümete, valimizden bize destek çıkmalarını istiyorum. Bugün burada başka bir yerlerde kutlama yapıyorlar. Bunu kutlamanın anlamı ne? Bugün Dünya Engelliler Günü olduğu için dernek başkanı olarak bir ben varım. Burada gelir saygı duruşumuzu yaparız, çelengimizi koyarız, ondan sonra istediğimiz yerde yine törenimizi yapabiliriz. Eğlencemizi yapabilirdik. Ama her sene olduğu gibi bu sene de gene burada beni böyle yalnız bıraktılar. Çok şükür bugün havamız güzel. Her türlü imkana elverişliydi. Fakat ne yazık ki bu sene de geçen senelerde olduğu gibi buruk bir kutlama yaptım" dedi.



"Tek isteğim bir yer versinler, derneğimiz olsun"



Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği Halit Altıntaş, derneklerini bir yeri dahi olmadığı anlatarak, "Ben 1 buçuk senedir bir hayırsever bir iş adamının dükkanında duruyordum ve oradan çıkmak zorunda kaldım. Benim şuan derneğim boş bir dükkanda toplu halde duruyor. Benim isteğim belediyenin bana sahip çıkması. Bana yer vermesi lazım. Ben normal bir şube değilim, bir merkezim. Bilecik'i temsil ediyorum. Bana iyi bir yer vermesi lazım. Ben o arkadaşlarımı oraya toplayayım orada hizmet edeyim. Onları topluma karıştırayım. Onları merak ettikleri yerlere gezmeye götüreyim. Bizim amacımız bu" dedi.



"Yılbaşından sonra derneği kapatmayı düşünüyorum"



Altıntaş, imkanların böyle giderse yılbaşından sonra derneği kapatmayı düşündüğünü anlatarak, "Ama ne yazık ki elimizden tutanımız yok. Bize buyur gel size yardım edelim diyen yok. Buradan sesleniyorum inşallah bir hayırseverimiz çıkar. Derneğimize yeni bir yer tutarız. Oradan ben hizmet etmeye devam ederim. Aksi halde böyle giderse benim dayanacak gücüm yok. Yılbaşından sonra derneği kapatmayı düşünüyorum" dedi. - BİLECİK