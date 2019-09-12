Son Dakika Haberleri: Bilecikli halterciler Milli Takıma davet edildi
Son Dakika Spor Haber

Bilecikli halterciler Milli Takıma davet edildi

1 saat önce

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Yıldızlar Milli Takım aday kadrosu açıklanırken, listede Bilecikli 2 halterci yer aldı.

Bilecikli halterciler Milli Takıma davet edildi, System.String[]

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Yıldızlar Milli Takım aday kadrosu açıklanırken, listede Bilecikli 2 halterci yer aldı.


Aday kadroda daha öncede milli sporcularından Bilecikli olan şuan Ankara ASKİ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü adına mücadele veren Bahadır Erdal ile Bilecik Belediyesi Spor Kulübü'nden Utku Açıkgöz yer aldı. Sporcular Ankara'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) davet edilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Caner Özteke ise, U-15 Bayanlar Milli Takım Antrenörlüğüne seçildi.


Bahadır Erdal ve Utku Açıkgöz, geçtiğimiz Ağustos ayında Nevşehir'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek her iki sporcu Türkiye 2'ncisi olmuştu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Caner Özteke, Bilecik'te 2014 yılında başladıkları halter maceralarına sporcuların üstün gayreti ve özverisi ile çıtalarını yükselterek hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. - BİLECİK

Bilecik, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş milli maç sonrası kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti
Şehrin gürültüsünden kaçan emekli öğretmen, kaz çiftliği kurdu Türkiye'den dünyaya 1,3 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracı Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri çalıştıracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:55:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecikli halterciler Milli Takıma davet edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]