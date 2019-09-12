Bilecikli halterciler Milli Takıma davet edildi

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Yıldızlar Milli Takım aday kadrosu açıklanırken, listede Bilecikli 2 halterci yer aldı.



Aday kadroda daha öncede milli sporcularından Bilecikli olan şuan Ankara ASKİ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü adına mücadele veren Bahadır Erdal ile Bilecik Belediyesi Spor Kulübü'nden Utku Açıkgöz yer aldı. Sporcular Ankara'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) davet edilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Caner Özteke ise, U-15 Bayanlar Milli Takım Antrenörlüğüne seçildi.



Bahadır Erdal ve Utku Açıkgöz, geçtiğimiz Ağustos ayında Nevşehir'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek her iki sporcu Türkiye 2'ncisi olmuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Caner Özteke, Bilecik'te 2014 yılında başladıkları halter maceralarına sporcuların üstün gayreti ve özverisi ile çıtalarını yükselterek hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. - BİLECİK