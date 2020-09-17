Bilecikli kadın çiftçilerin ilk rezene hasadı heyecanı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile sürdürülen "Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projesi kapsamında kadın çiftçiler ilk hasat heyecanı yaşadı.

Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında 26 kadın çiftçi rezene yetiştiriciliği eğitimi aldı.

Alpagut köyünde bulunan 1 dekarlık alanda deneme yapan kadınlar, bugün ürünlerini hasat etti.

Kadınların heyecanına ortak olan İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla bakanlıkla birlikte çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmalar sonucunda projenin hayata geçirildiğini kaydeden Yoldaş, şöyle konuştu:

"Bu projeyle Deresakarı, Çukurören ve Alpagut köylerinde kadın çiftçilerin alternatif bir ürün olan rezene bitkisiyle tanışmalarını sağlayarak küçük alanları değerlendirmeyi hedefledik. Yürüttüğümüz bu projeyle tıbbi aromatik bitkilerden ilimiz envanterine bir yenisi daha eklemiş oluyoruz. Bugün çalışmalarımızın meyvesini aldık. Müdürlük olarak her zaman ilimiz tarımına katkı sağlayacak, yeniliklere açık, kadın Çiftçilerimizin ailelerine ve milli ekonomiye katkı sağlamları adına yapılan her türlü projenin destekçisi olduğumuzu belirtmek isterim."