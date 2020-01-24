"Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projesi hayata geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor' projesi hayata geçiyor - Son Dakika

"Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projesi hayata geçiyor

6 saat önce

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan "Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projemiz 2020 yılı yatırım programına alındığı söyledi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan "Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projemiz 2020 yılı yatırım programına alındığı söyledi.


Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca 2015 yılından itibaren 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' programı yürütülmektedir.Program kapsamında il müdürlükleri ve araştırma enstitüsü müdürlükleri işbirliği ile hazırlanarak Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na gönderilen projeler değerlendirilerek desteklenmesi sağlanmaktadır.Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ve Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan 'Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor' projemiz 2020 yılı yatırım programına alınmış olup İlimizde uygulanacaktır. Bu projeyle Merkez ilçemize bağlı Deresakarı, Çukurören ve Alpagut köylerinde kadın çiftçilerin alternatif bir ürün olan rezene bitkisiyle tanışmaları sağlanarak küçük alanlar değerlendirilecektir" dedi. - BİLECİK

Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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