Bilecikli kadınlar unutulmadı - Son Dakika
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Bilecikli kadınlar unutulmadı

6 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehir merkezindeki esnaf ve kadınlara çiçek hediye etti.

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehir merkezindeki esnaf ve kadınlara çiçek hediye etti.


Esnafa hayırlı işler temennisini ileten Başkan Şahin ve beraberindekiler, vatandaşları dinleyerek, sohbet etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye etmek istediklerini kaydeden Başkan Şahin, "Kadınların toplumsal yaşamdaki değerinin bir gün ile sınırlandırılmaması gerekir. Bizim amacımız kadınlarımızın bizler için taşıdığı değeri bu anlamlı günde hatırlamak. Onun için onlara çiçek hediye ettik, talep ve görüşlerini dinledik" dedi.


Başkan Şahin'in eşi Serpil Şahin de kadınlara çiçek hediye ederek, sohbet etti, taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Şahin'e ve eşine ziyaretleri ve çiçek takdimi için duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti. - BİLECİK

Dünya Kadınlar Günü, Semih Şahin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:13 Kaynak: İHA
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