Son Dakika Haberleri: Bilecikli kadınlara ek gelir kapısı açıldı
Son Dakika Yerel Haber

Bilecikli kadınlara ek gelir kapısı açıldı

1 saat önce

Bilecikli kadınlara ek gelir kapısı açıldı İstihdam atölyelerinin ilki açıldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Kadınlarımıza önem veriyoruz, onlar için yeni projeler üretiyoruz"BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan istihdam atölyelerinin ilki merkez Bahçelievler...

Bilecikli kadınlara ek gelir kapısı açıldı

İstihdam atölyelerinin ilki açıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin:

"Kadınlarımıza önem veriyoruz, onlar için yeni projeler üretiyoruz"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan istihdam atölyelerinin ilki

merkez Bahçelievler Mahallesinde açılırken, Bilecikli kadınlara ek gelir kapısı oldu.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında, mahalle konaklarında bir araya gelen kadınlar, yapacakları parça başı iş karşılığında ücret alacaklar. Mahalle sakinlerine, esnek çalışma saati fırsatını sunan proje kapsamında kadınlar, çocukları ile birlikte mahalle konağında çalışma imkanı buluyor.

"Kadınlarımıza önem veriyoruz onlar için yeni projeler üretiyoruz"

Belediye Başkanı Semih Şahin, hazırlanan projede emeği geçenlere teşekkür ederek, Bilecik Belediyesi olarak kadınlara önem verdiklerini ve bu anlamda yeni projeler oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti. Şahin, "Bahçelievler Mahalle Konağında ilkini başlatmış olduğumuz projenin devamını diğer mahallelerimizde uygulamaya koymayı planlıyoruz. Amacımız hem kadınlarımızı aile ekonomilerine katkıda bulunmasını sağlamak hem de onların sosyal hayata daha çok dahil olmasını temin etmektir" ifadelerine yer verdi.

Bilecik Belediyesi İstihdam Atölyeleri Sorumlusu Cemile Toka ise hazırlanan proje kapsamında çalışmaya başladıklarını belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti.

Bilecikli kadınlara ek gelir kapısı açıldı

Semih Şahin, Bilecik, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SANKON, 20 bin gence istihdam sağlayacak
Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 19:36:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecikli kadınlara ek gelir kapısı açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]