Son Dakika Haberleri: Bilecikli kadınlardan milli takıma ekran başında destek
Son Dakika Güncel Bilecikli kadınlardan milli takıma ekran başında destek

Bilecikli kadınlardan milli takıma ekran başında destek

7 saat önce

Bilecik'te bir grup kadın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İzlanda ile karşılaşan milli takıma destek olmak amacıyla mahalle lokalinde ekran başına geçti.

Bilecikli kadınlardan milli takıma ekran başında destek, System.String[]

Bilecik'te bir grup kadın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İzlanda ile karşılaşan milli takıma destek olmak amacıyla mahalle lokalinde ekran başına geçti.

Bozüyük ilçesinde yaşayan yaklaşık 50 kadın, Türkiye ile İzlanda arasında oynanan H Grubu 9. hafta maçı için çocuklarıyla kent merkezinde bulunan Şeyh Şamil Parkı'ndaki lokalde bir araya geldi.

İzlanda karşısında ter döken ay-yıldızlı sporculara destek için Türk bayraklarıyla asker selamı veren kadınlar, zaman zaman tezahüratta bulundu.

Etkinliği organize eden Kısmet Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Futbol izlemek sadece erkeklere has bir şey değil. Milli takımımızın arkasında olduğumuzu göstermek için bir araya geldik. Bayanların da işin ucundan tutabildiğini, gerektiğinde şahlanarak maç izleyebileceğini göstermek istedik." şeklinde konuştu.

Tek yürek olarak maçı izlediklerini anlatan Sağlam, "Özellikle milli takım maçlarında, ülkenin milli durumlarında bizler tek yürek oluyoruz. Konu Türkiye ve milli birlik olunca bizler bir anda bir çatı altında toplanabiliyoruz." diye konuştu.

Çocuklarını da alarak milli maçı izlemek için arkadaşlarıyla buluştuklarını anlatan Ahsen Kılıç da milli duyguların lokali doldurduğunu ifade etti.

Kadınların heyecanla ama biraz sesli şekilde maç izlediğini aktaran Kılıç, "Birlik ve beraberliğimizin daha da önem kazandığı bu günlerde, burada coşkuyla maç izlemek bizim için de çok güzel oldu. Sosyal medya üzerinden haberleşip buraya geldik, çocuklar için de bir yardım kampanyası var burada. Gelirken yanımızda kitap getirdik, ayrıca burada satılan mısırlardan elde edilen gelir de mont ve bot olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaşacak." ifadesini kullandı.

Saniye Doğan da "Futbolu sadece erkekler değil, bayanlar da seviyor ve izliyor. Bizi böyle sıcak ortamda bir araya getiren arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

İzlanda, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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