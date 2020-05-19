Bilecikli kadınların maske seferberliği - Son Dakika

Bilecikli kadınların maske seferberliği

Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Tedbirin birinci unsuru, sosyal mesafe ve maske"

"Zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şekli de budur"

BİLECİK - Bilecik Halk Eğitim Merkezinde Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında "eğitimden üretime" projesine destek veren kadınlar cerrahi maske üretiyor.

Bilecikli kadınların Halk Eğitim Merkezinde günlük 2 bin 500 cerrahi maskeyi Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi'ne zaman zaman ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere maske gönderiyor. Gönüllü kursiyerleri Halk Eğitim Merkezinde ziyaret eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk, aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla "eğitimden üretime" projesi kapsamında başlatılan seferberliğe destek veren kursiyerlerin maske yapımlarını inceledi ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

"Tedbirin birinci unsuru, sosyal mesafe ve maske"

Korona virüs ile mücadelede en önemli hususun sosyal mesafeye uyulması ve özellikle maske kullanılmasının olduğunu ifade eden Vali Şentürk "Kadınlarımız, Kurtuluş savaşında cepheye cephane üretiyordu. Bugün de burada bir illetten kurtuluşa destek vermek amacıyla katkıda bulunuyorlar. Zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şekli de budur. Bulaşıcı virüsten etkilenmemek adına toplu bulunan alanlarda mutlaka maske kullanma zorunluluğu var. Bu noktada devletimiz, Sağlık Bakanlığımız ile Devlet Malzeme Ofisi zaman zaman ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere maske gönderiyor. Bizler de zor zamanda insanlarımıza katkımız olsun düşüncesiyle il ve ilçe Halk Eğitim Merkezlerinde, temin ettiğimiz kumaşlarla gönüllü kursiyerlerimizin katılımıyla maske temini noktasında bir alternatif daha oluşturmuş olduk. Acil ihtiyaç olan noktaların yanı sıra, hem iş yerlerimize hem de vatandaşlarımıza buradan üretilen maskeleri ulaştırıyoruz" dedi.

"Zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şekli de budur"

Vali Şentürk, zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şeklinin bu olduğunu anlatarak, "Bu birlikteliği sağlayarak, salgının üstesinden gelme noktasında gayret ediyoruz. İnşallah bu virüsü atlatacağız. Tabi önce tedbir ile olacak. Tedbirin birinci unsuru sosyal mesafe ve maske kullanımı, bu konuda da ilimizde uyum var. Sosyal mesafeyi koruyalım. Bu mücadeleye destek için bir süre daha evde kalalım" dedi.