Son Dakika Haberleri: Bilecikli Karatecilerin Analig Başarısı

Bilecikli Karatecilerin Analig Başarısı

1 saat önce

Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Ege Grup müsabakalarında yarışan Bilecik Karate Takımı, Analig'e damgasını vurdu.

Bilecikli Karatecilerin Analig Başarısı, System.String[]
Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Ege Grup müsabakalarında yarışan Bilecik Karate Takımı, Analig'e damgasını vurdu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Ege Grup müsabakalarında Bilecik'ten 18 sporcu katılırken, karşılaşmalarda 1 birincilik, 1 ikincilik 8 üçüncülük ve 2 beşincilik elde edildi. Elde edilen başarı hakkında bilgi veren takım antrenörü Kemal Badalov, Uşak'ta Bilecikli karatecilerin büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Alınan başarıların tesadüf olmadığını çalışmalarımızın karşılığını çok şükür alıyoruz. İnşallah başarımız devam eder. Sporcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Turnuvaya katılmak, çocuklarımızın önümüzdeki maçlarda başarılı bir şekilde ilimizi temsil etmeleri açısından çok önemliydi. Aldığımız dereceler ile bu turnuvayı ilimiz adımıza taçlandırdık. Destekleriniz sürdükçe sporcularımız önünüzdeki müsabakalarda da Bilecik'imizi gururlandırmaya devam edecekler" dedi.

"İlimize büyük bir gurur yaşattılar"

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, başarılarından dolayı sporcuları tek tek tebrik etti. Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müdürü Yıldız, "Takımımız birçok siklette elde ettikleri dereceler ile ilimize büyük bir gurur yaşatmışlardır. Elde ettikleri başarılı sonuçlardan ötürü çocuklarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca müsabakalara Kemal Badalov'un yanı sıra Memduh Sakarya, Murat Salih Kurnaz, Tuğba Kurnaz'da antrenör olarak katıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:33 Kaynak: İHA

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