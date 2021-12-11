Bilecikli kırmızı biber üreticileri için hasadın ardından öğütme telaşı başladı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 70 yıldır yetiştirilen ve hasadın ardından öğütülen kırmızı biberler, toz haline getirilmesinin ardından sofralarda yerini alıyor.

Geçen yıl elde ettikleri fideleri mayıs ayında toprakla buluşturan, kasım ve aralık aylarında da hasat yapan üreticiler, kırmızı biberleri, açık alanda sererek veya kendi imkanlarıyla yaptıkları fırınlarda kurutuyor.

Kurutulmasının ardından makinelerde özenle öğütülerek toz haline getirilen biberler, yurt içinde baharatçılara veriliyor.

Türkiye'nin hemen her bölgesine gönderilen acısız ve kendine özgü aromasıyla damakta güzel bir tat bırakan toz biber, çorba, kebap ve salatalarda sıklıkla tercih ediliyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, toprak ve hava yapısından dolayı ilçede yetiştirilen kırmızı biberin benzersiz bir tadının olduğunu söyledi.

Ünver, bölgede 70 yıldır üretilen kırmızı biberde bu yıl 200 ton verim alındığını ifade etti.

Toz biber üretiminde fırın kurutma aşamasının çok önemli olduğunu dile getiren Ünver, fırında kurutma işleminin yanı sıra kırmızı biberin açık alanda serilerek de kurutulduğunu anlattı.

Toz biber için geçmiş yıllarda yurt dışından talep geldiğini fakat bu isteğe miktarın yüksek olması nedeniyle olumlu yanıt verilemediğini belirten Ünver, "Toz biberin aroması çok farklı, hiç acı yok. Bu yüzden talep de fazla oluyor." dedi.

Kırmızı biber üreticisi Nevzat Güneş, biber hasadıyla birlikte hummalı bir çalışma sürdürdüklerini ifade etti.

Düzmeşe köyünde yaşayan 72 yaşındaki Süleyman Özyılmaz da atalarından gördükleri yöntemle kırmızı biberleri kendi kurdukları fırınlarda kuruttuklarını söyledi.

Özyılmaz, "Kırmızı biberi kurutuyoruz ve öğüterek toz biber haline getiriyoruz. Biberleri fırına koyuyoruz ve ateş yakıyoruz. 25 günde kuruyor. Daha sonra çuvallara koyuyoruz. Değirmene gidiyoruz. Değirmende öğütüyoruz. Toz biber haline geldikten sonra tüccarlara veriyoruz." diye konuştu.

Özyılmaz, toz biberin kilogramını bu yıl 25 liradan sattıklarını kaydetti.