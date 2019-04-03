Bilecikli Liselilerin Yarışma Heyecanı Başlıyor

Bilecik'te ortak grup kuran 2 lisenin öğrencileri, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir Arena'da gerçekleşecek olan Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu "Fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması"nın eleme etabınde kenti temsil edecek.

Bilecik'te ortak grup kuran 2 lisenin öğrencileri, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir Arena'da gerçekleşecek olan Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu "Fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması"nın eleme etabınde kenti temsil edecek.



Bilecik adına bu sene yarışacak olan Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi ve Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, Deep Purple'dan Smoke On The Water şarkısıyla sahne alacak. Bilecik'in yanı sıra İzmir'de bu sene; Adana, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen binden fazla liseli yarışacak.



Öte yandan, Bilecikli liselilerin 27 Nisan'daki büyük finale kalmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen liseli müzisyenlerle kıyasıya rekabet edeceği belirtildi. - BİLECİK

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