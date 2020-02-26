Bilecikli maratoncu Rıza Yıldırım'dan bir kupa daha - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilecikli maratoncu Rıza Yıldırım'dan bir kupa daha - Son Dakika Spor

Bilecikli maratoncu Rıza Yıldırım'dan bir kupa daha

6 saat önce

Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda Bilecikli sporcu Rıza Yıldırım 11,5 kilometre yarışında üçüncülük elde etti.

Bilecikli maratoncu Rıza Yıldırım'dan bir kupa daha, System.String[]

Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda Bilecikli sporcu Rıza Yıldırım 11,5 kilometre yarışında üçüncülük elde etti.


Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü münasebetiyle bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve 25'incisi düzenlenen Halk Koşusu gerçekleştirildi. Trabzon Yarı Maratonu'nda, erkeklerde Edwin Nyandusi Mokua, kadınlarda ise Ansa Weldetsadım birinci oldu. 11,5 kilometre yarışında Bilecikli maraton koşucusu Rıza Yıldırım üçüncülük elde etti.


Bilecik'e 4 bir kupa daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadığı ifade eden Yıldırım, desteklerinden dolayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti.


Öte yandan 11,5 kilometre yarışında erkekler kategorisinde 40.22'lik derecesiyle Semih Bahar, kadınlar kategorisinde ise 45.35'lik zamanıyla Remziye Erman birinci sırada yer aldı. - BİLECİK

Rıza Yıldırım , Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
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