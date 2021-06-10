Bilecikli öğrenci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca farklı alanlarda düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinden bir öğrenci, Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

52 ilden 182 okuldan toplam 383 proje sahibi öğrencilerin katıldığı final yarışmasında Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi, danışmanlığını biyoloji öğretmeni Sevilay Çakır'ın yaptığı ve öğrenci Sena İpçioğlu'nun sosyoloji dalında "Finansal Okuryazarlık" projesi ile yer aldı.

Salgın döneminde lise öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin karşılaştırıldığı proje, kategorisinde üçüncü seçildi.

Okul müdürü Fadıl Ağdağ, yaptığı açıklamada, lise öğrenimine devam eden öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmalarına teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu proje yarışmasının düzenlendiğini belirtti.

Ağdağ, elde ettikleri başarıdan dolayı Sevilay Çakır ve öğrencisi Sena İpçioğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.