Bilecikli öğrenciler

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uygulamaya konulan "Anla, Hızlan, Odaklan, Başar (AHOB)" adlı proje çerçevesinde geliştirilen yazılım sayesinde öğrenciler, okuma alışkanlığını pekiştiriyor, odaklanma konusunda da gelişme kaydediyor.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Pazaryeri 5 Eylül İlkokulunda başlatılan sistem, ilçedeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim kurumlarında bulunan bin 200 öğrencinin kullanımına açıldı.

Okullarda akıllı tahtada uygulanabilen yazılım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde başlatılan uzaktan eğitim kapsamında da aktifleştirildi. Öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleriyle girerek program üzerinden metinleri okuyup bazı sorulara cevaplar veriyor.

Evlerinden bağlantı kuran öğrencilerin okuduklarını anlamaları konusunda ölçümler yapan sistemde, veli ve öğretmenler de çocukların dakikada kaç kelime okudukları, kaç soruya doğru cevap verdikleri gibi verileri görebiliyor.

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin projeyle başarılı bir yol izlediğini söyledi.

Çalışmaya tüm velilerden destek geldiğini belirten Çırak, şöyle konuştu:

"Amacımız öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanması ve okuma becerilerini üst seviyelere taşımaktır. Projeyle gerek Türkçe gerekse diğer derslerde öğrencilerin anlamlı sonuçlara ulaştığını gördük. Mobil uygulama oyun gibi, çocukların okuma hızlarını geliştirecek bu programda başarı sağladık. Çok güzel bir çalışma oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve aileler bu çalışmayı çok sevdi, inşallah bunu devam ettireceğiz."

Çırak, öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini geliştirmek ve akademik başarılar elde etmek istediklerini kaydetti.

"Anlayarak okumanın 10 kata kadar arttığını gördük"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci de öğrencilerin teknolojiye yatkın olduğunu ve bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Ekinci, "Hızlı ve anlayarak okumanın önemi ile teknolojiyi de kullanarak bir çalışma yapmak istedik. Teknolojiyi kullanırken okuduklarını anlamayı da başarsınlar istedik. Sonuçlara baktığımızda, anlayarak okumanın 10 kata kadar arttığını gördük. Sistem üzerinden hem öğretmenlerimiz hem de ailelerimiz bu ilerlemeyi gözle görebiliyor." ifadelerini kullandı.

Pazaryeri 5 Eylül İlkokulu sınıf öğretmeni Sercan Bilge, öğrencilerin evlerinden bu uygulamaya katılabilmesinin önemine dikkati çekti.

Proje koordinatörü ve yazılımcısı Aytaç Temur ise teknolojiyi etkili kullanarak öğrencilere okumayı sevdirdiklerini vurguladı.

Projenin, okuma alışkanlığının yanı sıra öğrencilerin diğer derslerine etki ettiğini anlatan Temur, şunları kaydetti:

"Bu uygulamayı kullanan öğrenciler hem okumayı sevdi hem de dikkatleri artık dağılmadan okuyorlar. Derslerdeki başarılar da en üst seviyeye çıktı. Öğrencilerin dikkatlerini geliştirmek, konsantrasyonlarını yükseltmek, okudukları metinleri daha kısa sürede daha yüksek oranda anlamalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bu yazılım, yapay zeka içeren, dikkat, odaklanma, okuma ve anlama yazılımıdır."

Velilerden Ayhan Yurtsever, kızı Asude'nin projeyle okumaya hevesinin arttığını, bu sayede evde kitap okuma saati ayarladıklarını bildirdi.

Asude Yurtsever de çok mutlu olduğunu ve her gün programa girip makale ve kitaplar okuduğunu dile getirdi.