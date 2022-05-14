Öğrenciler müzede hayallerindeki Bandırma Vapuru'nu resmetti - Son Dakika

Bilecik'te, Yaşayan Şehir Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan ilkokul öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun resimlerini yaptı.

Müzeler Haftası kapsamında aileleriyle müzeye gelen 6 ila 12 yaşlarındaki çocukların yaptığı resimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk Parkı'nda sergilenecek.

Yaşayan Şehir Müzesi Müdürü Mesut Ünver, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının etkilerinin iyice azaldığı bu dönemde, yaz tatili öncesi çocukları müzede ağırladıklarını söyledi.

Çocukların, tarihi kültürel miraslarını sahiplenmelerini amaçladıklarını belirten Ünver, "Hayallerinde, Gazi Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru'na nasıl bindiğini resimde anlatmalarını istedik. Onların yaptığı her şey bizim için çok önemli. Dokunuşları, o fırçaya değmeleri çok değerli." dedi.

Etkinliğe 5 yaşındaki kızıyla katılan Rabia Koç ise resim etkinliği olduğunu duyunca hemen kayıt yaptırdıklarını dile getirdi.

Koç, "Bu etkinlikler onlar için çok iyi oluyor. Hem biz hem onlar eğlendi." ifadesini kullandı.

Resme çok ilgi duyduğunu anlatan Ayşe Nisa Arkıncı, "Bandırma Vapuru'nu yaptım.

Annemler çok güzel resim yapabildiğimi söylüyor. İleride ressam olmayı isterim." açıklamasında bulundu.

İrem Kübra Çinkılıç da yaptığı resmi çok beğendiğini kaydederek, "Türk bayrağını siyah ile çizdim ama yine de çok güzel oldu. Kendimle gurur duydum." diye konuştu.