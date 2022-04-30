Bilecikli öğrencilerden "askıda erzak" projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecikli öğrencilerden "askıda erzak" projesi

30.04.2022 13:44
Bilecikli öğrencilerden "askıda erzak" projesi

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, "Çağrımız çareniz olacak" temasıyla ihtiyaç sahipleri için "askıda erzak" projesi başlattı.

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, "Çağrımız çareniz olacak" temasıyla ihtiyaç sahipleri için "askıda erzak" projesi başlattı.

Proje sorumlusu öğretmenler Zeynep Sağlam ve Tuğba Balım ile öğrenciler tarafından hayata geçirilen çalışmayla, ihtiyaç sahibi aileler ile gönüllüler arasında köprü kurarak gıda desteği sağlanması hedefleniyor.

Sağlam, yaptığı açıklamada, "Haydi, bir paket de kardeşinin sofrasına" sloganıyla projeyi uyguladıklarını belirterek, "Siz de yardımcı olmak isterseniz projemize katkı sağlayarak iyilik hareketini devam ettirebilirsiniz. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' Hadis-i Şerif'ini esas alarak her daim iyilere ve iyiliklere öncülük etmeye gayret edelim." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Bayram öncesi trafiği rahatlattı Bayram öncesi trafiği rahatlattı Kalbine yenik düşen lise öğrencisi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı Kalbine yenik düşen lise öğrencisi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

İmam Hatip Liseleri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecikli öğrencilerden 'askıda erzak' projesi - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:50:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecikli öğrencilerden "askıda erzak" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement