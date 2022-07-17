Bilecikli oto tamircisi ata mirası koza yetiştiriciliği için örnek bahçe oluşturdu - Son Dakika
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Bilecikli oto tamircisi ata mirası koza yetiştiriciliği için örnek bahçe oluşturdu

17.07.2022 10:59
Bilecikli oto tamircisi ata mirası koza yetiştiriciliği için örnek bahçe oluşturdu

Bilecik'te oto tamirciliği yapan Serdar Demirkapı, atalarından gördüğü ipek böceği yetiştiriciliğini 3 yıldır sürdürüyor.

Bilecik'te oto tamirciliği yapan Serdar Demirkapı, atalarından gördüğü ipek böceği yetiştiriciliğini 3 yıldır sürdürüyor.

Demirkapı, ailesiyle hem ek gelir elde etmek hem de dede mirasına sahip çıkmak için 2019'da merkeze bağlı Dereşemsettin köyünde koza yetiştiriciliğine başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının projesi kapsamında geçen yıl 120 bin lira destek alan Demirkapı, 350 ağaçlı 6 bin 200 metrekarelik dut bahçesinin içinde besleme evi kurdu.

Dut yapraklarını yedirerek ipek böceği yetiştiren Serdar Demirkapı, AA muhabirine, dedesi ve babasından ipek böceği yetiştiriciliğini öğrendiği için büyük bir zorluk yaşamadığını söyledi.

Eşi ve çocuklarıyla evlerinde başladıkları koza işini devlet desteğiyle geliştirerek devam ettiklerini belirten Demirkapı, "İpek böceği çok hassas bir canlı. Verdiğimiz dut yapraklarının özellikle ilaçsız organik olması gerekiyor. Aynı şekilde fidanların da ilaçsız bir şekilde bakımlarının yapılması gerekiyor. İpek böceklerine baktığımız yapının içinde havalandırma, nem ve ısının muntazam değerlerde olması lazım." diye konuştu.

Demirkapı, ipek böceğinden elde edilen ipliğin savunma sanayisinde çelik yelek, sağlık sektöründe ameliyat ipi üretiminde kullanıldığını, kopmama özelliğinden dolayı paraşüt kumaşı yapımında tercih edildiğini anlattı.

"Eşim ve çocuklarım ilk başta müthiş derecede çekindi"

Hedeflerinin zamanla büyüdüğünü dile getiren Demirkapı, ailece koza üretimini çok sevdiklerini aktardı.

Devlet desteğinin yanı sıra kendi harcamalarıyla önemli bir seviyeye ulaştıklarını ifade eden Demirkapı, "Besleme evimiz 10 paket kapasiteli, 100 metrekare bir yapı. Raflı sistem olduğu zaman bu alan 250-300 metrekareye kadar çıkıyor. 10 paketten, her şey muntazam olduğu takdirde 400-500 kilogram ürün alabiliriz." dedi.

Demirkapı, ipek böceği yetiştiriciliğini daha da geliştirmeyi planladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İpek böceği yetiştiriciliğinde mayıs ayında Kozabirlik'in bize vermiş olduğu birer ve ikişer paketlik bölümlerde üretime evimizde başladık. Eşim ve çocuklarım ilk başta müthiş derecede çekindiler. İpek böceklerinin yanına sokulmuyorlardı, gün geçtikçe alıştılar. Kozabirlik'ten aldığımız paketleri açtığımızda evimizde iki metrekare alanda ısı değerlerini oluşturduktan sonra çocuklarımız yaprakları vererek büyüttüler. Gün geçtikçe büyüdü."

50 Numaralı Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ahmet Genç de Demirkapı'nın 3 yıl önce başladığı ipek böceği yetiştiriciliğini başarılı şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Demirkapı'nın örnek bir bahçe oluşturduğunu anlatan Genç, "Sistemli bir bahçe. Türkiye genelinde böyle sistemli bahçeler çok nadir. Böceklerin beslemesini bahçede bulunan dut ağaçlarından yapıyor. Sistemli bir bahçesinin de olması ekonomik getirisini de artıracak. İşçiliğini de azaltmış olacak. Kendisi için çok daha faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecikli oto tamircisi ata mirası koza yetiştiriciliği için örnek bahçe oluşturdu - Son Dakika

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