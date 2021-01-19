Bilecikli sanayicilerden eğitime tablet desteği - Son Dakika

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası öğrencilere tablet ve bilgisayar desteğinde bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan bağışlar, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'a teslim edildi.

Tabletlerin teslimi için Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen görüşmeye, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zekai Çobandere, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Düzgün ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Şişman katıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime devam ettiği günlerde öğrencilerin internet sağlayıcı araç gerece gereksinimlerin devam ettiği belirtildi.

Akyol, katkı için oda üyelerine teşekkür etti.