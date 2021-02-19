Bilecikli vatandaş dondurucu soğuğa aldırmadan kara daldı - Son Dakika

Bilecik'te yaşayan bir kişi, sıfırın altında 5 derece soğuğa aldırmadan karda yüzmeye çalıştı.

Bir süre karda yüzmeye çalıştıktan sonra kahkahalar atarak çıkan adam çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Bilecik'te yaşayan Yasin Yurttaş, denize girer gibi beyaz karların içerisinde balıklama atlayarak, eksi 5 derecede her yıl yaptığı etkinliği yineledi. Yurttaş formda ve çevik kalmak için her yıl kar banyosu yaptığını dile getirdi.

Sağlıklı ve zinde kalmak için senede bir kez tekrarladığını belirten Yurttaş; "Hasta olacaksın' diyorlar. Hasta olmuyorum. Sadece sağlıklı kalmak için bunu yapıyorum. Bu soğukta kara yolları ve belediyelerde çalışan işçileri düşündükçe benim yaptığım ufak ve basit bir şey. En fazla 5 dakika sonra eve gidip kaloriferin başında çayımı yudumluyorum." ifadelerine yer verdi.

Karda yüzme anları yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan görüntüler, seyredenlerin tebessüm etmesine vesile olurken video tıklanma rekoru kırıyor.