Bilecikli ve Söğütlü Futbolcular Dostluk Yemeğinde Buluştu

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1299 Bilecik Kulübü ile Söğütspor arasında oynanan müsabaka sonrası iki takım oyuncular ve teknik heyeti belediye öncülüğünde düzenlenen dostluk yemeğinde buluştu.

Bilecik 1. Amatör Lig 16'ıncı hafta müsabakasında Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan 1299 Bilecik Kulübü-Söğütspor müsabakası ardından Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, her iki takım oyuncuları ve teknik heyetine dostluk yemeği verdi. Düzenlenen yemeğe Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın yanı sıra Söğüt Belediye Başkan Adayı Osman Yılmaz da katıldı.



Bilecik Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını ve Bilecik'teki bütün spor dallarında hedeflenen noktaya ulaşmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, "Sporcu kardeşlerimizle buluşarak, enerji ve heyecanlarını paylaştık. İlimiz 1. Amatör Liginde mücadele eden 1299 Bilecik Kulübü ve Söğütspor maçı sonrasında sporcu kardeşlerimizle bir araya geldik. Spor birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşliktir. Spora destek olmaya ve sporcu kardeşlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. İlimiz, ilçelerimiz ve beldelerimizdeki sportif faaliyetlerin hedeflenen noktaya gelmesi için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

