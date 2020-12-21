Yeşil soğan üreticileri fiyatlardan memnun

Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerinde hasadına başlanan yeşil soğan, fiyatıyla üreticisini memnun ediyor.

Sabahın erken saatlerinde aile fertleriyle tarlalarına giden üreticiler, günübirlik işçilerin de katılımıyla Sakarya Vadisi'ndeki Çaltı ve Yakacık köylerinde binlerce dönüm alanda mesailerini sürdürüyor.

İki ilçede 2 bin dönüm alana ektikleri yaklaşık 3 bin ton soğanı hasat edip, temizleyerek satışa hazır hale getiren çiftçiler, ürünlerini çevredeki büyükşehirlere gönderiyor.

Yakacık köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Kış sebzeleri arasında yer alan yeşil soğanın tarladan sofraya yolculuğunun başladığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Üreticiler sabah saatlerinde çalışmaya başlıyor. Tarladan aldıkları soğanı eve götürüp, satışa hazır hale getiriyorlar. Oradan da hal bölgesine ulaştırıyorlar, satış orada yapılıyor. Şu an tarladaki hasat başladı, burası bitecek daha sonra seralarda hasat devam edecek. Ürünlerimiz Ankara, İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi çevre illere gönderiliyor. Köyümüzde her hane seracılıkla veya çiftçilikle uğraşıyor. İnşallah bu sezon umutluyuz."

Bölge üreticilerinden Aynur Adalı da umutla tarlaya girdiklerini ifade etti.

Sezonun bereketli geçmesini dileyen Adalı, "Her gün gelip, buradan soğan söküyoruz, eve gidip sobanın yanında temizliyoruz. Daha sonra bağlayıp, satışa hazırlıyoruz. Çok umutluyuz, inşallah hayırlı kazanç elde ederiz." dedi.

"Allah bereket versin, memnunuz"

Tarlasında hasada başlayan İnhisar ilçesi Koyunlu köyü Muhtarı Gürol Emir ise bu işlerin mart ayının sonuna kadar sürdüğünü belirtti.

Soğuk havaya rağmen üreticilerin hummalı bir çalışma sürecinde olduğunu vurgulayan Emir, şunları kaydetti:

"Ürünü kuru soğan olarak diktik, yeşil soğan olarak hasadını yapıp, İstanbul'a satacağız. Seramızı domates hasadının ardından sürdük ve organik gübreyle gübreledik. Daha sonra taze soğan diktik. Bunun adı 'yeşil elmas'. Her yıl bu işi yapıyoruz, Allah bereket versin, memnunuz, getirisi de güzel. Fiyatlar şu an iyi. Buradan 7 liraya veriyoruz, İstanbul'da kilosu 9-12 liradan satılıyor. Hasadın ardından tekrar kuru soğan dikeceğiz."