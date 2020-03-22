Bilecikliler 3 gün boyunca sağlık çalışanları için balkonlara çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecikliler 3 gün boyunca sağlık çalışanları için balkonlara çıktı - Son Dakika

Bilecikliler 3 gün boyunca sağlık çalışanları için balkonlara çıktı

6 saat önce

Bilecik'te vatandaşlar 3 gün boyunca saat 21.00'de balkonlara çıkarak, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Bilecikliler 3 gün boyunca sağlık çalışanları için balkonlara çıktı, System.String[]

Bilecik'te vatandaşlar 3 gün boyunca saat 21.00'de balkonlara çıkarak, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "özverili sağlık çalışanlarını 3 gün üst üste alkışlayalım" çağrısı üzerine Bilecikliler 3 gün saat tam 21.00'de balkonlara çıkarak alkış yapıp balkon ışıklarını yakıp söndürdü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. - BİLECİK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:26 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı         
00:32
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı         
21:17
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var         
18:47
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın         
18:33
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 19:59:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecikliler 3 gün boyunca sağlık çalışanları için balkonlara çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]