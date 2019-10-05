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Bilecikliler'den hemşehrileri Fahrettin Poyraz'a çağrı

1 saat önce

Bilecikli vatandaşlar, hemşehrileri Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'a çağrı yaparak şehre kooperatif marketi istedi.

Bilecikliler'den hemşehrileri Fahrettin Poyraz'a çağrı, System.String[]

Bilecikli vatandaşlar, hemşehrileri Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'a çağrı yaparak şehre kooperatif marketi istedi.


Poyraz sosyal medya hesabından kooperatif marketlerin yaygınlaşması için yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, "Ortaklarımızın, çiftçimizin alın teri karşılığı ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşturulmasını hedefliyoruz. 2017'de 1 şubeyle başlayan ve şu an 17'ye ulaşan market sayımızı yıl sonuna kadar 50'ye, 2 yıl içerisinde 500'e ulaştıracağız" dedi.


Bu açıklama sonrası Bilecikliler sosyal medya üzerinden Poyraz'a kent merkezine bir tane kooperatif marketi açmasını istediler. Kooperatif marketlerde çiftçi ürettiği ürünü doğrudan tüketiciyle buluşturabiliyor. - BİLECİK

Fahrettin Poyraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:47 Kaynak: İHA
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