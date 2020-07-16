Bilecikliler o günkü gibi ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanını doldurdu - Son Dakika

Bilecikliler o günkü gibi ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanını doldurdu

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sonuncu Cumhuriyet Meydanında yapılırken, Bilecikliler o günkü gibi ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu.

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sonuncu Cumhuriyet Meydanında yapılırken, Bilecikliler o günkü gibi ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'te bir takım etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, saat 11.00'da Bilecik Şehitliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından çeşitli etkinlikler devam eden anma programı saat 23.20'de Cumhuriyet Meydanındaki programla son buldu. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Cumhuriyet Meydanına, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki program sonrası yürüyerek geldi. Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Cumhuriyet Meydanındaki programa sonradan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün konuşmasıyla devam etti.


15 Temmuz demokrasi kürsüsü kuruldu


Ardından Küre Mehteran Bölüğü konserinin ardından sala, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okundu. 15 Temmuz saygı nöbetinin başlamasının ardından meydana kurulan sinevizyondan 15 Temmuz konulu belgesel gösterimi izlendi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu resim sergisi gezilirken, vatandaşlar 15 Temmuz demokrasi kürsüsünde duygu ve düşüncelerini yazdılar. Son olarak protokol üyeleri katılımcılara çay ve çorba ikramının yaptığı gece sona ererken, 15 Temmuz saygı nöbeti devam etti. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecikliler o günkü gibi ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanını doldurdu - Son Dakika
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