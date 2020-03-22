Son Dakika › Yerel › Bileciklilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Bileciklilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Bileciklilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek Bilecik'te vatandaşlar 3 gün boyunca saat tam 21: 00'da balkonlara çıkarak, sağlık çalışanlarını alkışladı.
Bileciklilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
BİLECİK - Bilecik'te vatandaşlar 3 gün boyunca saat tam 21: 00'da balkonlara çıkarak, sağlık çalışanlarını alkışladı.
Bilecik'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Özverili sağlık çalışanlarını 3 gün üst üste alkışlayalım" çağrısı üzerine Bilecik 3 gün saat tam 21.00'da balkonlara çıkarak, hem alkış yaptı, hem de balkon ışıklarını yakıp söndürdü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:48 Kaynak: İHA
Son Dakika İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir