Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika Spor

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

6 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig 19. hafta müsabakasında Bilecikspor, Söğütspor'u 3-0 mağlup etti.

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig 19. hafta müsabakasında Bilecikspor, Söğütspor'u 3-0 mağlup etti.


Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 19. hafta müsabakasında Bilecikspor, Söğütspor'u 3-0 yenerek, galibiyet serisine devam etti. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 26. dakikasında Tayfun Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra iki takımın karşılıklı atakları sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarısına da iyi başlayan Bilecikspor maçın 68. dakikasında Tayfun Yalçın kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Maçın 83. dakikasında Bilecikspor'un golcüsü Tuna Kumru skoru belirleyen golü kaydetti. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Bilecikspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.


Bu galibiyet sonrası Bilecikspor puanını 48'e çıkarırken, Söğütspor 38 puanda kaldı. - BİLECİK

Bilecik Edebali Stadı, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:09 Kaynak: İHA
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