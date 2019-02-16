Bilecikspor 89'da Güldü
13 dakika önce
Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor, Osmaneli Gençlerbirliğispor'u 2-1 mağlup etti.
Bilecik
1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor, Osmaneli
Gençlerbirliğispor'u 2-1 mağlup etti.
Bilecik 1. Amatör Lig 19'uncu haftasında Bilecik Edebali Stadı
'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Bilecikspor, maçı 89'uncu dakika bulduğu golle kazanması bildi. Maça iyi başlayan deplasman ekibi Osmaneli Gençlerbirliğispor maçın 10'uncu dakikasında Tuncay Baycan'ın bulduğu golle durumu 1-0'e getirdi. Bu golden sonra Osmaneli temsilcisi kalesini gole kapatarak ilk yarının sonunda soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi. Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 65'inci dakikasında Selami Demir ile durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra ataklarına devam eden Bilecikspor maçın 89'uncu dakikasında defans oyuncusu Ahmet Selçuk
topu filelere göndererek durumu 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçında skoru olurken, Bilecikspor ilk yarıda kabus gördüğü maçı kazanması bildi. Bilecikspor bu galibiyle puanını 37'ye çıkarırken, Osmaneli Gençlerbirliğispor 17 puanla düşme hattında yer aldı.
Bilecikspor ligin 20'nci haftasında Pazaryeri
deplasmanında Pazaryerispor ile karşılaşacak. Osmaneli Gençlerbirliğispor ise Bozüyük
temsilcisi Yeşilyurtspor'u konu edecek. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:51 Kaynak: İHA
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