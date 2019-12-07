Son Dakika Haberleri: Bilecikspor'a AK Partili meclis üyesinden kahvaltı
Son Dakika Spor Bilecikspor'a AK Partili meclis üyesinden kahvaltı - Son Dakika Spor

Bilecikspor'a AK Partili meclis üyesinden kahvaltı

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Meclis üyesi olan aynı zamanda AK Parti'nin mecliste grup sözcüsü Çetin Kaya, Bileciksporlu futbolcularıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Bilecikspor'a AK Partili meclis üyesinden kahvaltı, System.String[]

Bilecik Belediyesi Meclis üyesi olan aynı zamanda AK Parti'nin mecliste grup sözcüsü Çetin Kaya, Bileciksporlu futbolcularıyla kahvaltıda bir araya geldi.


Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Kaya, Osmaneli Gençlerbirliği Spor karşılaşması öncesinde Bilecikspor futbolcuları ve teknik heyetle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası Bileciksporlu futbolculara başarılar dileyen Çetin Kaya, "Bilecikspor bu kentin takımı. Bizler bu takım sahip çıkmaz zorundayız. Bende bu hafta sporcu kardeşlerimizle birlikte oynayacakları maç öncesi kahvaltıda bir araya geldim. Onlara bugün oynayacakları Osmaneli Gençlerbirliği Spor müsabakası başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

Çetin Kaya, AK Parti, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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