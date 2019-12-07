Bilecikspor'a AK Partili meclis üyesinden kahvaltı

Bilecik Belediyesi Meclis üyesi olan aynı zamanda AK Parti'nin mecliste grup sözcüsü Çetin Kaya, Bileciksporlu futbolcularıyla kahvaltıda bir araya geldi.



Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Kaya, Osmaneli Gençlerbirliği Spor karşılaşması öncesinde Bilecikspor futbolcuları ve teknik heyetle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası Bileciksporlu futbolculara başarılar dileyen Çetin Kaya, "Bilecikspor bu kentin takımı. Bizler bu takım sahip çıkmaz zorundayız. Bende bu hafta sporcu kardeşlerimizle birlikte oynayacakları maç öncesi kahvaltıda bir araya geldim. Onlara bugün oynayacakları Osmaneli Gençlerbirliği Spor müsabakası başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK