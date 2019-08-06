Bilecikspor, Ahmet Uzun ile yeniden prensipte anlaştı
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Bilecikspor 2019-2020 futbol sezonu için tecrübeli antrenör Ahmet Uzun prensipte anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:38 Kaynak: İHA
Bilecikspor 2019-2020 futbol sezonu için tecrübeli antrenör Ahmet Uzun
prensipte anlaştı.
Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor, 2019-2020 futbol sezonu için tecrübeli antrenör Ahmet Uzun ve yardımcı antrenörlük için de Fatih Ayhan
'la prensipte anlaştı. Bilecikspor Kulübü Yönetim Kurulu adına Basın Sözcüsü Ali Muyşin yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde yayın yapan yerel bir medya sitesinde Bilecikspor'un antrenörü kim olsun şeklinde bir anket yayınlanmasından dolayı basınımızı, taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Ankette adı geçen tüm hocalarımız ilimizde futbola emekleri geçen çok değerli isimlerdir. Ancak kulübümüz 2019-2020 Futbol
sezonu için A takımını çalıştırmak üzere Ahmet Uzun ve Fatih Ayhan hocalarımızla prensip anlaşmasına varmış bulunmaktadır. Kulübümüzde yapılacak olan imza törenin tarihi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Bilecikspor, 2018-2019 futbol sezonu başında büyük umutlarla takımın başına getirdiği antrenörü Ahmet Uzun, alınan başarısız sonuçlar sonrası ligin ikinci yarısında istifa etmişti. - BİLECİK
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