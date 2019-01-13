Bilecikspor Antrenörü Ahmet Uzun İstifa Etti
1 saat önce
Bilecikspor Teknik Direktörü Ahmet Uzun görevinden istifa etti.
Bilecikspor Teknik Direktörü Ahmet Uzun
görevinden istifa etti.
Bilecik 1. Amatör Lig temcisi Bilecikspor'un sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirdiği antrenörü Ahmet Uzun görevi bıraktı. Sezonun ikinci yarısının başlamasına iki gün kala istifa eden Uzun'un bu kararı bazı taraftarca üzüntüyle karşılandı. Bilecikspor'da, 2018-2019 futbol sezonun ikinci yarısının ilk maçında Söğütspor mücadelesinde takımın başında yardımcı antrenör Şenol Çetin
çıktı.
Öte yandan Ahmet Uzun'lu Bilecikspor ligin ilk yarısını 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik alarak, 27 puanla 3'üncü sırada bitirmişti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:00 Kaynak: İHA
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