Son Dakika Haberleri: Bilecikspor Başkanı Avcı'dan Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret
Son Dakika Spor Bilecikspor Başkanı Avcı'dan Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret

Bilecikspor Başkanı Avcı'dan Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret

2 saat önce

Bilecik 1. Amatör Ligi ekiplerinden Bilecikspor yöneticileri, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Bilecikspor Başkanı Avcı'dan Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Ligi ekiplerinden Bilecikspor yöneticileri, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.


Bilecik 1. Amatör Lig'in 5'inci müsabakasında şampiyonluğun iki güçlü adayı 1308 Osmaneli Belediye Spor-Bilecikspor, bu hafta pazar günü Osmaneli İlçe Stadında karşılaşacak. Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı ve yönetici Canan Saral müsabaka öncesinde Osmaneli Belediye Başkanı ve 1308 Osmaneli Belediye Spor Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in hafta başı verdiği demeç sonrası müsabakanın Türk Silahlı Kuvvetlerine destek, birlik ve beraberliğin de üst sınıra çıkacağı atmosferde geçmesi bekleniyor.


Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı da, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaretinde kardeşliğin öne çıkacağı bir maç olacağını söyledi.


5 bin Türk bayrağı dağıtılacak


Osmaneli Belediyesi her iki taraf seyircilerine maç öncesinde 5 bin bayrak dağıtarak statta birlik ve beraberlik havası yaşatacak. - BİLECİK

Münür Şahin, Aydın Avcı, Osmaneli, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:09 Kaynak: İHA
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