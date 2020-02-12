Bilecikspor'da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilecikspor'da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında - Son Dakika Spor

Bilecikspor'da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

6 saat önce

Bilecikspor, hafta sonu oynayacağı 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, teknik heyette parola 3 puan.Bilecik 1.

Bilecikspor'da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında, System.String[]

Bilecikspor, hafta sonu oynayacağı 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, teknik heyette parola 3 puan.


Bilecik 1. Amatör Lig'de 17'inci hafta geride kalırken, ligde 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor 16 Şubat pazar günü saat 14: 30'da Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Geçen hafta kısa süreli yağan kar yağışı sonrası Bilecik Edebali Stadı'nın temizlenmemesi gerekçesi ile bu haftaya tehir edilen müsabaka öncesi Bilecikspor'da moraller yerinde. İstasyon Sentetik Saha'da yapılan son antrenmanda futbolcuları neşesi gözlerden kaçmazken, tüm takımda ligin ikinci yarısında alınan iyi sonuçlar sonrası moraller yerinde gözüktü. Bilecikspor'da zorlu maç öncesi eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. - BİLECİK

Bilecik Edebali Stadı, Osmaneli, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Liverpool, Van Dijk'a yıllık 9.4 milyon euro teklif edecek
Lider Sivasspor karın tadını doyasıya çıkardı Abdullah Avcı, Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti Fenerbahçeli taraftarlar Riva'da Nihat Özdemir'i istifaya davet etti

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:04:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecikspor'da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]