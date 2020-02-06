Bilecikspor'da moraller yerinde - Son Dakika
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Bilecikspor'da moraller yerinde

6 saat önce

Bilecikspor cumartesi günü oynayacağı zorlu 1308 Osmaneli Belediuyespor maçı öncesi yapılan son antrenmanda futbolcuları neşesi gözlerden kaçmazken, tüm takımda alınan iyi sonuçlar sonrası moraller yerinde.

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Bilecikspor cumartesi günü oynayacağı zorlu 1308 Osmaneli Belediuyespor maçı öncesi yapılan son antrenmanda futbolcuları neşesi gözlerden kaçmazken, tüm takımda alınan iyi sonuçlar sonrası moraller yerinde.


Bilecik 1. Amatör Lig'de 17'inci hafta geride kalırken, ligde 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor bu hafta Cumartesi günü saat 14: 30'da Bilecik Edebali Stadı'ndan karşı karşıya gelecek. İstasyon Sentetik Saha'da zorlu maç öncesi her gün yaptığı antrenmanlar ile maça hazırlanan Bilecikspor'da son antrenmanda futbolcuları neşesi gözlerden kaçmazken, tüm takımda alınan iyi sonuçlar sonrası moraller yerinde. Son antrenmanı Bilecikspor Başkanı Aydın Avı ve yönetim kurulu üyeleri izlerken, antrenman sonrası takımın antrenörü Mehmet Fatih Ayhan'ın doğum gününü kutlanarak, pasta kesildi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
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