Son Dakika Haberleri: Bilecikspor'da Yaprak Dökümü

Bilecikspor'da Yaprak Dökümü

1 saat önce

Bilecikspor'un tecrübeli oyuncusu Ahmet Tombak, devre arasından takımdan ayrılarak Bayırköyspor'a transfer oldu.

Bilecikspor'da Yaprak Dökümü, System.String[]
Bilecikspor'un tecrübeli oyuncusu Ahmet Tombak, devre arasından takımdan ayrılarak Bayırköyspor'a transfer oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig'in ilk yarısında bekleneni veremeyen Bilecikspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Ahmet Tombak 2018-2019 futbol sezonun devre arasından ligin diğer bir takımı Bayırköyspor'a transfer oldu. Tombak ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Pazaryeri deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Bayırköyspor'a gelmesinde büyük katkısı olan Bayırköyspor Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a teşekkür eden Tombak, "Bayırköyspor ligin ilk yarısını 1308 Osmaneli Belediyespor'un hemen arkasında ikinci sırada bitirdi. Burada Hasan Kol hocam ile birlikte olmaktan çok mutluyum. Bugünde takımım ile ilk 11'de maça çıktım. Maçı 1-0 kazanarak yolumuza emin adımlar ile devam edeceğiz. Şimdi önümüzde zorlu bir 1308 Osmaneli Belediyespor maçı var. Kendi evimizde seyirci desteğini alarak bu maçı kazanarak aradaki farkı düşüreceğiz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Futbol, Bilecik, Yaşam
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