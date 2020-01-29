Bilecikspor'da zorlu maç öncesi parola 3 puan

Bilecikspor hafta sonu Yeşilyurtspor müsabakası günü tek idmanla geçerek hazırlanıyor.



Bilecik 1. Amatör Lig 17'inci haftasında 1 Şubat günü kendi saha ve seyircisi Bozüyük temsilcisi Yeşilyurtspor'u konuk edecek Bilecikspor, günü tek idmanla geçerek maça hazırlanıyor. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmaması teknik heyeti sevindirirken, futbolcuların moral ve motivasyonları gözlerden kaçmadı. Ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan kırmızı şimşeklerde maç öncesi parola 3 puan. Bilecikspor 16'ncı hafta sonunda lider Bayırköyspor'un 3 puan gerisinde yer aldı. - BİLECİK