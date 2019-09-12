Son Dakika Haberleri: Bilecikspor'dan dayanışma ve tanışma gecesi
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Bilecikspor'dan dayanışma ve tanışma gecesi

1 saat önce

Bilecikspor Kulübü tarafından düzenlenen dayanışma ve tanışma gecesinde, siyaset, spor ve sporsever kesiminden birçok kişi bir araya geldi.

Bilecikspor'dan dayanışma ve tanışma gecesi, System.String[]

Bilecik spor Kulübü tarafından düzenlenen dayanışma ve tanışma gecesinde, siyaset, spor ve sporsever kesiminden birçok kişi bir araya geldi.


Bilecik 1. Amatör Lig'de yer alan uzun yıllardır BAL'a çıkmayı hedefleyen Bilecikspor Kulübü tarafından düzenlenen dayanışma ve tanışma gecesinde, siyaset, spor ve sporsever kesiminden birçok kişi bir araya geldi. Bilecik bir restoranda düzenlenen geceye Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Baro Başkanı Halime Aynur, Belediye Başkan Yardımcıları, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve birçok sporsever katıldı.


"Bilecikspor'un yanında yer almaya hazırız"


Belediye Başkanı Semih Şahin, programda yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen toplantının önemine değinerek, Bilecik Belediyesi'nin her zaman imkanları ölçüsünde Bilecikspor'un yanında yer almaya hazır olduğunu kaydetti. Kulüp Başkanı Aydın Avcı ve oyunculara çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Şahin, sporcu ve yönetim kurulu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kulüp Başkanı Avcı ise Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür ederek, katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bilecikspor'un her platformda Bilecik'i en iyi şekilde temsil etmek için var gücüyle çalışacağını belirten Avcı, bütün Bileciklilerin, kulüplerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.


Düzenlenen programda sahne alan Sanatçı Murat Durmaz ve ekibi, sevilen eserlerini katılımcılar için seslendirdi. - BİLECİK

Semih Şahin, Aydın Avcı, Siyaset, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
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