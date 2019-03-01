Bilecikspor'dan Taraftarlarına Çağrı
30 dakika önce
Bilecikspor Asbaşkanı Harun Dilek, hafta sonu oynayacakları 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi taraftarına çağrıda bulundu.
Bilecikspor Asbaşkanı Harun Dilek, hafta sonu oynayacakları 1308 Osmaneli
Belediyespor maçı öncesi taraftarına çağrıda bulundu.
Harun Dilek, kulüp binasında yaptığı açıklamada Bilecik 1. Amatör Lig 21'inci haftasında pazar günü saat 15: 00'da Edebali Stadı'dan oynanacak olan 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi taraftarına dostça ve centilmence bir maç geçmesini diledi. Dilek, "Pazar günü oynayacağımız 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakasına takımımıza destek vermeleri için tüm Bilecik halkını ve taraftarlarımızı bekliyoruz. Maç öncesi saat 14: 15'de Şehitler Parkı'ndan kortej halinde taraftarlarımız ile birlikte yürüyüş yapacağız. İki takım taraftarları arasında dostça, centilmence bir maç olmasını diliyorum. Kavganın değil centilmenliğin öne çıktığı bir müsabaka olsun" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:53 Kaynak: İHA
UEFA, Ricardo Quaresma'ya 3 Maç Ceza Verdi
Ryan Donk, 2 Maç Daha Forma Giyerse Sözleşmesi 1 Yıl Uzayacak
Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi
Cani Koca, Taksiciden Hamile Kaldığını Söylediği Eşini 25 Yerinden Bıçakladı