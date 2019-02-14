Son Dakika Haberleri: Bilecikspor Deplasmanda Rahat Kazandı

Bilecikspor Deplasmanda Rahat Kazandı

48 dakika önce

Bilecik 1. Amatör Lig'de 3 hafta önce oynanacak olan ve kar yağışı nedeniyle ertelenen Bozüyük Akpınarspor-Bilecikspor müsabakasını Bilecikspor farklı kazandı.

Bilecikspor Deplasmanda Rahat Kazandı, System.String[]
Bilecik 1. Amatör Lig'de 3 hafta önce oynanacak olan ve kar yağışı nedeniyle ertelenen Bozüyük Akpınarspor-Bilecikspor müsabakasını Bilecikspor farklı kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig 14'üncü haftada oynanması gereken ve o gün yağan yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen Bozüyük Akpınarspor- Bilecikspor Bozüyük 1. Nolu Çim Sahada oynanırken, müsabakayı Bilecikspor 4-1 kazandı. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 30'uncu dakikasında Erman Sert ile durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı deplasman ekibi Bilecikspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıya ya atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 55'inci dakikasında Selami Demir ile durumu 2-0'a getirdi. Bu golden 20 dakika sonra Selami Demir kendisinin ikinci takımının 3'üncü golünü attı. Maçın 80'inci dakikasında nadir gelişen Bozüyük Akpınarspor atağında Bilal Şimşek durumu 3-1'e getirdi. Maçın 89'uncu dakikasında altyapıdan a takıma alınman Gökay Anigören Bilecikspor'un 4'üncü golünü kaydetti. Bu golden sonra müsabakada başka gol olmazken, Bilecikspor maçı 4-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bilecikspor 37'e çıkarırken, Bozüyük Akpınarspor 9 puanla 13 takımlı ligde 12'inci sırada yer aldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkum, Eşinin Pantolununu Çıkarmasını İsteyen Memura Küfrettiği İçin 10 Ay Hapis Cezası Aldı Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı

İzmir'de 3 Erkek Öğrenci, 14 Yaşında Kız Çocuğuna Cinsel Saldırıda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:08:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecikspor Deplasmanda Rahat Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]