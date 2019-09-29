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Bilecikspor deplasmanda rahat kazandı

43 dakika önce

Bilecik 1. Amatör Lig ikinci hafta mücadelesinde Bilecikspor, Akpınar Spor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti.

Bilecikspor deplasmanda rahat kazandı, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig ikinci hafta mücadelesinde Bilecikspor, Akpınar Spor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti.


Bilecik 1. Amatör Lig ikinci hafta mücadelesinde Bozüyük 1. No'lu Stadyumu'nda oynanan Akpınarspor-Bilecikspor müsabakasını deplasman ekibi Bilecikspor, 6-0 kazandı.


Dengeli başlayan maçta ilk gol 44. dakikada geldi. Bilecikspor, golcüsü Mahsum Özdemir ile 1-0 öne geçti. Bu golden iki dakika sonra Mahsum Özdemir, kendisinin ve takımının 2. golünü attı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. İkinci yarıya atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 55. dakikasında Erdem Kamber ile durumu 3-0'a getirdi. Bu golden sonra iyice rahatlayan Bilecik ekibi, adeta tek kale top oynamaya başladı. Müsabakanın 66. dakikasında Selami Demir, durumu 4-0 yaptı. Bu golden 4 dakika sonra da Erdem Kamber kendisinin ikinci, takımın 5. golünü kaydetti. Karşılaşmanın 76. dakikasında da Ahmet Selçuk, durumu 6-0'a getirirken, bu gol aynı zamanda mücadelenin de skorunu belirledi.


Maçın 50. dakikasında bir de penaltı atışından yararlanamayan Bilecikspor, bu galibiyet ile puanını 6'ya çıkardı. Bilecik'ten deplasmana giden bir otobüs taraftar da 90 dakika boyunca takımı desteklerken, maç sonu futbolcular da galibiyeti taraftarları ile kutladı. - BİLECİK

Bozüyük, Akpınar, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
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