Bilecikspor gol oldu yağdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilecikspor gol oldu yağdı - Son Dakika Spor

Bilecikspor gol oldu yağdı

6 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig müsabakası Bilecikspor, lig sonuncusu Güneşspor'u farklı yendi.

Bilecikspor gol oldu yağdı, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig müsabakası Bilecikspor, lig sonuncusu Güneşspor'u farklı yendi.


Bilecik 1. Amatör Lig'in 21'inci haftasında Bilecik Edebali Stadından Bilecikspor, Güneşspor'u 9-0 yendi. Maça Bilecikspor'un şampiyonluk yarışından koptuğu için taraftar ilgi göstermezken, maç öncesi maçın ikinci yan hakemi olan Gamze Ütangeç'e Bilecik ASKF ve Faal Hakemler Derneği üyeleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verildi.


Maça iyi başlayan Bilecikspor açın henüz 2'inci dakikasında Enes Tel ile 1-0 öne geçti. Maçın 9'uncu dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında kırmızı şimşekler penaltı kazandı. Topun başına geçen Enes Tel kensinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, ilk yarıya Bilecikspor 2-0 üstünlüğü ile geçildi. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 56'ncı dakikasında golcüsü Enes Tel, durumu 3-0' getirdi. Bu golle 3'üncü golünü atan Enes Tel hattrick yapmış oldu.


Maçın 60'ıncı dakikasında Bileciksporlu İsmail Yıldız durumu 4-0'a getirirken, maçın 65'inci dakikasında Zafer Aksoy, 72'inci dakikasında Talha Kara'nın golleriyle durum 6-0'a geldi. Maçın 78'inci dakikasında Zafer Aksoy kendisinin kendisini ikinci takımının Bilecikspor'un 7'inci golünü kaydetti. Maçın 82'inci dakikasında İsmail Yıldız durumu 8-0'a getirdi. Maçın 85'inci dakikasında Tuna Kumru Bilecikspor'un 9'uncu golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken Bilecikspor maçı 9-0 kazandı.


Bu galibiyet ile puanını 51 yapan Bilecikspor, 4'üncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi. Lig sonuncusu Güneşspor ise, 4 puanda kaldı. - BİLECİK

Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından
Fatih Terim'den hakem tepkisi: O pozisyonda VAR devreye girmez, Serkan Çınar'ın günahı neydi? Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:13:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecikspor gol oldu yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]