Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş tesislerine konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş tesislerine konuk oldu - Son Dakika Spor

Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş tesislerine konuk oldu

6 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor Kulübü bünyesinde kurulan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Beşiktaş-Ataşehir Belediyespor Kadınlar 1. Ligi karşılaşmasını izledi.

Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş tesislerine konuk oldu, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor Kulübü bünyesinde kurulan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Beşiktaş- Ataşehir Belediyespor Kadınlar 1. Ligi karşılaşmasını izledi.

BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne konuk olan sporcular, maç öncesi seremoniye Beşiktaş takımı oyuncularıyla çıktıktan sonra müsabakayı tribünden izledi.

Futbolcular, karşılaşmanın ardından Bilecikspor Sosyal İşler Sorumlusu Canan Saral ve antrenör Ozan Çağrı Gül ile Beşiktaş Müzesi'ni ve Vodafone Park Stadyumu'nu gezdi.

Saral, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilecikspor Kulübü bünyesinde kurdukları kadın futbol takımını kendilerine rol model olacak ekiplerle buluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Beşiktaş Kulübü ile temasa geçtiklerini ve davetlerinin kabul edildiğini aktaran Saral, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, Beşiktaş-Ataşehir Belediyespor karşılaşmasını izledi. Türkiye'de Beşiktaş Kulübünün kadın futbol takımı, en iyi takımlardan biri. Minik kızlarımıza rol model olarak göstermek istedik. Bilecik şartlarında eksiklerimizi görmemize vesile oldu. Çocuklarımız daha çok çalışmak ve bu seviyelere çıkmaları için mükemmel bir motivasyon oldu. Bu tarz etkinlikleri artırmak istiyoruz. Kızlarımızın bir gün bu takımlarda oynayabileceklerini göstermek istedik."

Saral, kendilerine destek olan ve imkan sunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Kulüp Başkanı Adem Avcı'ya teşekkür etti.

Beşiktaş, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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